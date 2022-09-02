В Боровском районе пропал 68-летний мужчина

Как сообщил в четверг вечером, 1 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт», в СНТ «Калинка» в городе Балабаново Боровского района пропал 68-летний мужчина – Георгий Тимофеевич Кононов. Со вчерашнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, телосложение плотное, глаза карие, волосы седые. В день пропажи был одет в синюю кофту с молнией, сине-серые бриджи в клетку и черные резиновые тапочки.

Сообщить информацию о его возможном местонахождении можно по бесплатному номеру горячей линии 8(800)700-54-52, или инфоргу поиска Ольге: 8-920-611-71-15.

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