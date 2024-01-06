В Боровском районе пройдут Рождественские встречи

В субботу, 6 января, РИЦ Боровского района сообщает, что Ермолинский Дом культуры приглашает жителей на празднование Рождества.

- Вас ждет атмосфера волшебства, выступление местных артистов.

На Рождественские встречи приглашают 7 января в 12:00 в зрительный зал ДК. Вход свободный.

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