В Боровском районе пройдут Рождественские встречи
В субботу, 6 января, РИЦ Боровского района сообщает, что Ермолинский Дом культуры приглашает жителей на празднование Рождества.
- Вас ждет атмосфера волшебства, выступление местных артистов.
На Рождественские встречи приглашают 7 января в 12:00 в зрительный зал ДК. Вход свободный.
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