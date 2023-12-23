В Калужской области месяц не могут найти пропавшую 15-летнюю девочку

В Калужской области продолжаются поиски 15-летней Сафины Рабиевой.

Девочка пропала 25 ноября в селе Совхоз Боровский, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

На данный момент нет информации, где она может находиться.

На девочке была черная куртка, брюки и белые кроссовки, может носить хиджаб.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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