В Калужской области месяц не могут найти пропавшую 15-летнюю девочку
В Калужской области продолжаются поиски 15-летней Сафины Рабиевой.
Девочка пропала 25 ноября в селе Совхоз Боровский, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».
На данный момент нет информации, где она может находиться.
На девочке была черная куртка, брюки и белые кроссовки, может носить хиджаб.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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