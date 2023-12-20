В Калужской области вынесли приговор мужчине, который сломал крест на братской могиле

В Боровском районе вынесен приговор мужчине, повредившему крест на братской могиле бойцов Красной армии.

33-летнего мужчину из Белгородской области отправили на два года в колонию строгого режима, сообщили 20 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 2 августа. Виновник сломал крест на братской могиле на улице Большой в Боровске.

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