В Калужской области легковушка врезалась в самосвал, погиб 37-летний мужчина
Около 20:00 в понедельник, 11 декабря, смертельное ДТП произошло на трассе А108 в Боровском районе.
По предварительным данным полиции, недалеко у деревни Денисово, которая находится на пересечении трасс М3 «Украина» и А108, 37-летний водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу и врезался в самосвал КамАЗ.
Водитель легковушки умер на месте до приезда скорой помощи.
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