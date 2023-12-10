Боровскому району подарили штурвал от крейсера «Адмирал Сенявин»

В субботу, 9 декабря РИЦ Боровского района сообщил о необычном подарке Боровскому району.

В Комлеве, в храме Иоанна Предтечи, контр-адмирал Виктор Самсон передал в дар Боровскому району штурвал своего флагмана крейсера «Адмирал Сенявин».

Штурвал займет место в одном из музеев города Боровска, неподалеку от которого находилось родовое поместье семьи Сенявиных, подарившей стране плеяду прославленных адмиралов.

Легкий крейсер вошел в строй в 1954 году и 35 лет был в составе Краснознаменного Тихоокеанского флота.

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