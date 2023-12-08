В Боровске перекроют улицы 9 декабря

В субботу, 9 декабря, в Боровске введут ограничения для автомобилистов из-за торжественных мероприятий в честь Дня Героев России и памяти адмирала Сенявина.

С 8:00 до 17:00 будут запрещены проезд и парковка на улице Ленина, а также парковка у дома №5 на улице Советской.

С 22:00 8 декабря до 17:00 9 декабря запретят парковаться у Каштановой аллеи на площади Ленина.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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