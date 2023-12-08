В Боровске перекроют улицы 9 декабря
В субботу, 9 декабря, в Боровске введут ограничения для автомобилистов из-за торжественных мероприятий в честь Дня Героев России и памяти адмирала Сенявина.
С 8:00 до 17:00 будут запрещены проезд и парковка на улице Ленина, а также парковка у дома №5 на улице Советской.
С 22:00 8 декабря до 17:00 9 декабря запретят парковаться у Каштановой аллеи на площади Ленина.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!