В Боровске проходит фестиваль черно-белой фотографии

В субботу, 2 декабря, в Боровске открылся фестиваль черно-белой фотографии «Фотострелка», сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Событие привлекло внимание фотохудожников со всех уголков станы.

Так, на пяти площадках и улицах города выставлены работы 38 авторов из 30 регионов России.

Два дня мастера фотодела проводят открытые уроки, мастер-классы, уличные выставки. Воплотила этот проект фотохудожник Ольга Гришко.

Работы можно будет посмотреть до 16 декабря.

По словам главы администрации Николая Калиничева, самая насыщенная и интересная локация выставки - 3 этаж здания на Ленина, 11.

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