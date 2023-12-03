В Боровске проходит фестиваль черно-белой фотографии
В субботу, 2 декабря, в Боровске открылся фестиваль черно-белой фотографии «Фотострелка», сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.
Событие привлекло внимание фотохудожников со всех уголков станы.
Так, на пяти площадках и улицах города выставлены работы 38 авторов из 30 регионов России.
Два дня мастера фотодела проводят открытые уроки, мастер-классы, уличные выставки. Воплотила этот проект фотохудожник Ольга Гришко.
Работы можно будет посмотреть до 16 декабря.
По словам главы администрации Николая Калиничева, самая насыщенная и интересная локация выставки - 3 этаж здания на Ленина, 11.
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