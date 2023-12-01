В Калужской области пропала 15-летняя девочка
В селе Совхоз Боровский Калужской области пропала 15-летняя Сафина Рабиева.
Последний раз девочку видели 25 ноября, сообщили в пятницу волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».
На данный момент нет информации, где она может находиться.
На девочке была черная куртка, брюки и белые кроссовки, может носить хиджаб.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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