В Калужской области пропала 15-летняя девочка

В селе Совхоз Боровский Калужской области пропала 15-летняя Сафина Рабиева.

Последний раз девочку видели 25 ноября, сообщили в пятницу волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

На данный момент нет информации, где она может находиться.

На девочке была черная куртка, брюки и белые кроссовки, может носить хиджаб.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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