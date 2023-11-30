В Калужской области чиновников оставят без электричества

В пятницу, 1 декабря, в центре Боровска запланировано отключение электричества.

Света не будет с 8:30 до 13:00 в здании администрации Боровского района, а также на улицах Коммунистической и Парижской Коммуны.

В это время пройдут работы по опиловке деревьев, рассказали в администрации города.

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