В Калужской области чиновников оставят без электричества
В пятницу, 1 декабря, в центре Боровска запланировано отключение электричества.
Света не будет с 8:30 до 13:00 в здании администрации Боровского района, а также на улицах Коммунистической и Парижской Коммуны.
В это время пройдут работы по опиловке деревьев, рассказали в администрации города.
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