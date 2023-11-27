В Калужской области рыбак провалился под лед

В воскресенье, 26 ноября, в деревне Курчино Боровского района провалился под лед мужчина. Его удалось спасти, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, он вышел на лед реки Бобровка, чтобы порыбачить.

У пострадавшего диагностировали сильное переохлаждение. Он находится в больнице.

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