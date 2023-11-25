В Калужской области три человека пострадали в массовом ДТП

Около 18:50 в субботу, 25 ноября, на трассе А108 в Боровском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, водитель «Рено» выехал на встречную полосу, зацепил фуру «Мерседес», а затем врезался в «Джип».

Различные травмы получили водитель и пассажир «Рено», а также пассажир «Джипа».

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