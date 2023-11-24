В Калужской области четыре человека пострадали в столкновении «Рено» и микроавтобуса

Около 7 утра в пятницу, 24 ноября, на дороге Лапшинка – Кабицыно в Боровском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Подробности нам сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительной информации, 61-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент проезжал микроавтобус «Фиат Дукато».

Различные травмы получили водитель легковушки и три его пассажира. Их отвезли в больницу.

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