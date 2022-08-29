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Староста Ололо за год решил 10-летние проблемы деревни в Калужской области

Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 12:29 3 1022
Староста Ололо за год решил 10-летние проблемы деревни в Калужской области

В минувшие выходные в нескольких деревнях села Ворсино Боровского района прошли сходы граждан, на которых были выбраны новые старосты.

Как сообщил руководитель администрации Ворсино Алексей Гераськин, в деревне Рогачево жители выбрали председателем Ололо Темиетан Джерри, или как по-свойски его называют местные – Тим. 

Как рассказал нам Тим, вместе с супругой и детьми он перебрался в деревню три года назад. 

- Здесь не было нормальных дорог и уличного освещения, - вспоминает Тим. – Многие сюда приезжали только на выходные, но так как мы собирались здесь жить постоянно, я начал решать вопрос с дорогой. За короткий период удалось добиться ее ремонта и решения проблем со светом. 

Такую популярность среди жителей, как считает Тим, он получил благодаря тому, что проблему дороги, которую не ремонтировали лет 20, ему удалось решить всего за год. Поэтому граждане и сейчас возлагают на него большие надежды.

После избрания он пообщался с жителями, выслушал их наказы и составил рейтинг самых острых проблем, с которых и надо начать. Помимо благоустройства деревни (ремонт дорог, расширение уличного освещения, вывоз мусора) в списке первоочередных задач Тима – решить вопрос с шумом со стороны железной дороги, тут, видимо, потребуется установить шумозащитные экраны.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 12:29 3 1022
Тэги: боровск общество
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