В Калужской области 68-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Около 5 утра во вторник, 21 ноября, в СНТ «Бор» на территории села Ворсино Боровского района сгорел частный двухэтажный дом. На месте происшествия обнаружили тело 68-летней женщины, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Еще три человека успели выбежать из дома, когда начался пожар. Это две взрослые дочери погибшей и трехлетняя девочка.

Причины пожара устанавливаются.

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