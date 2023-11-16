Обнинск Калуга
Главная Новости Боровск

Жители Боровска просят спасти старинный дом

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 16.11.2023 09:57 0 257
Жители Боровска просят спасти старинный дом

В среду, 15 ноября, в Боровске в очередной раз обсуждали судьбу Дома Пухова на улице Коммунистической. Здание конца XVIII века продолжает разрушаться.

На прием к главе районной администрации Николаю Калиничеву пришел местный житель, который попросил спасти старинный дом.

Однако за бюджетные деньги ремонт провести не могут, так как здание находится в частной собственности. И оно поделено на четырех хозяев.

По словам Калиничева, власти помогут собрать деньги на ремонт кровли, а также обратятся в Управление по охране объектов культурного наследия. 

- Уверен, что старинную постройку общими усилиями удастся спасти и вернуть к жизни, - заявил чиновник.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 16.11.2023 09:57 0 257
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru