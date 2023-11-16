Жители Боровска просят спасти старинный дом

В среду, 15 ноября, в Боровске в очередной раз обсуждали судьбу Дома Пухова на улице Коммунистической. Здание конца XVIII века продолжает разрушаться.

На прием к главе районной администрации Николаю Калиничеву пришел местный житель, который попросил спасти старинный дом.

Однако за бюджетные деньги ремонт провести не могут, так как здание находится в частной собственности. И оно поделено на четырех хозяев.

По словам Калиничева, власти помогут собрать деньги на ремонт кровли, а также обратятся в Управление по охране объектов культурного наследия.

- Уверен, что старинную постройку общими усилиями удастся спасти и вернуть к жизни, - заявил чиновник.

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