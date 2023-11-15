В Калужской области собака напала на ребенка

Утром в среду, 15 ноября, в городе Боровске Калужской области рядом с остановкой «Рябушки» собака набросилась на мальчика, который шел в школу. Об этом сообщили в районном информационном центре.

Очевидец происшествия рассказал об инциденте:

- Мы ехали мимо на машине, остановились и стали отгонять собаку. Она убежала во двор жилого дома. Ранее были случаи нападения этого животного на меня и других людей.

Информация о состоянии ребенка уточняется.

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