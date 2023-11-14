Массовые проверки мигрантов прошли в Калужской области
В Боровском районе полиция провела массовые проверки мигрантов. В отделение доставили 104 человека, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
На нарушителей составили 25 административных протоколов. У 17 человек не было документов для законного пребывания в России.
- Подобные профилактические мероприятия по охране общественного порядка на территории региона будут продолжены, - подчеркнули в УМВД.
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