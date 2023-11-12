В Боровском районе большегрузы заставили высыпать песок
В субботу, 11 ноября, в Боровском районе на дорогах сотрудники ГИБДД проверяли большегрузы, сообщает РИЦ Боровского района.
Песковозы проходили весовой контроль под присмотром «Калугадорзаказчика».
От перегруза избавлялись прямо на трассе.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!