В Боровском районе большегрузы заставили высыпать песок

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В субботу, 11 ноября, в Боровском районе на дорогах сотрудники ГИБДД проверяли большегрузы, сообщает РИЦ Боровского района.

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