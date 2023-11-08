В Калужской области установили скульптуру Преподобного Пафнутия Боровского

Во вторник, 7 ноября, в Боровске установили скульптуру Преподобного Пафнутия Боровского. Она появилась в Текиженском овраге.

- Ведь именно он, согласно преданию, и дал название достопримечательности: в старые времена Боровск находился под угрозой затопления и Преподобный Пафнутий, ударив посохом и сказав «Теки же!», открыл путь воде и тем самым спас город от стихии, - прокомментировал глава администрации Боровсокго района Николай Калиничев.

Памятник установили за счет боровских предпринимателей.

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