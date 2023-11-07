Жителей Калужской области предупредили о запуске беспилотника

В среду, 8 ноября, в деревне Аграфенино Боровского района будет летать беспилотник. Об этом предупредили в районной администрации.

В период с 10:00 до 16:00 мониторинг с помощью беспилотника проведет МЧС.

Дрон могут заметить и жители других населенных пунктов рядом с Аграфенино.

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