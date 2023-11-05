В деревне Трубицино Боровского района открыли мемориал жителям-фронтовикам

В субботу, 4 ноября, в деревне Трубицино Боровского района открыли мемориал с именами всех жителей деревни, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава администрации города Боровска Николай КАЛИНИЧЕВ.

- Единство нашей страны немыслимо без памяти поколений. Памяти о тех, кто отдал свою жизнь за существование России, - сказал глава администрации. - Решение о появлении такого монумента приняла сельская Дума поселения. Отмечу вклад в создание мемориального комплекса военного историка и краеведа Сергея Глухарева. Он собрал сведения о каждом жителе деревни. Художника Вячеслав Черников визуализировал само памятное место.

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