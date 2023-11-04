У москвича конфисковали автомобиль в Калужской области

48-летнего жителя Москвы признали виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Мужчина ехал нетрезвым по территории Боровского района в июле нынешнего года, рассказали в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Виновника оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения на два года.

Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль «Шевроле Нива», на котором ехал житель Москвы.

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