В Калужской области 68-летнюю велосипедистку насмерть сбили на трассе

Смертельное ДТП произошло днем в субботу, 21 октября, в Боровском районе.

Около 16:10 на трассе А108 между Балабаново и Пантелеевкой водитель автомобиля Jetour сбил женщину, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Пострадавшая умерла от полученных травм.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Погибшая в аварии женщина ехала на велосипеде

Ей было 68 лет, рассказали в прокуратуре Калужской области.

За рулем автомобиля находился 22-летний мужчина из Подмосковья.

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