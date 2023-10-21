В Калужской области 68-летнюю велосипедистку насмерть сбили на трассе
Смертельное ДТП произошло днем в субботу, 21 октября, в Боровском районе.
Около 16:10 на трассе А108 между Балабаново и Пантелеевкой водитель автомобиля Jetour сбил женщину, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
Пострадавшая умерла от полученных травм.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
UPD. Погибшая в аварии женщина ехала на велосипеде
Ей было 68 лет, рассказали в прокуратуре Калужской области.
За рулем автомобиля находился 22-летний мужчина из Подмосковья.
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