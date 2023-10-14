В Калужской области 72-летняя женщина пропала в лесу

В поселке Солнечная Слобода Боровского района в пятницу, 13 октября, пропала 72-летняя Екатерина Милованова.

Женщина около 12:00 ушла в лес и не вернулась, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

На место выехали волонтеры.

Рост пенсионерки – 155 сантиметров. Она была одета в темную куртку, темно-зеленые спортивные брюки и черные галоши с мехом.

Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам 112 или 88007005452.

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