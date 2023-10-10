Стали известны причины массовой гибели рыбы в Калужской области
Во вторник, 10 октября, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Загрязнение вод» из-за массовой гибели рыбы в реке Протва у деревни Вашутино Боровского района.
- Гибель рыбы произошла по причине загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами, сбрасываемыми с очистных сооружений в городе Ермолино и эксплуатируемых государственным предприятием, - говорится в комментарии прокуратуры. - Обнаружено свыше 300 экземпляров погибшей рыбы, причиненный ущерб - более 130 тысяч рублей.
Ведется расследование.
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