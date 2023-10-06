В Калужской области сожгли приют для животных

В Совхозе «Боровский» сгорел приют «Кошкин дом». В огне погибли кошка с котятами, сообщили в пятницу, 6 октября, в Районном информационном центре.

По предварительным данным, причиной пожара был поджог. При этом, отмечают в РИЦ, злоумышленники дважды пытались поджечь здание, но в первый раз возгорание удалось потушить.

Остальных животных успели спасти.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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