«Я тебя убью»: житель Калужской области угрожал жене из-за галлюцинаций
В Боровском районе местного жителя подозревают в угрозе убийством своей жене. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 2 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
– Я тебя убью, – заявил он супруге, держа в одной руке нож, а во второй – пневматическое ружье.
Женщина выбежала на улицу и попросила соседей вызвать полицию.
Подозреваемый объяснил, что долго выпивал, из-за чего у него возникли галлюцинации.
Сейчас ведется расследование.
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