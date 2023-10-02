«Я тебя убью»: житель Калужской области угрожал жене из-за галлюцинаций

В Боровском районе местного жителя подозревают в угрозе убийством своей жене. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 2 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

– Я тебя убью, – заявил он супруге, держа в одной руке нож, а во второй – пневматическое ружье.

Женщина выбежала на улицу и попросила соседей вызвать полицию.

Подозреваемый объяснил, что долго выпивал, из-за чего у него возникли галлюцинации.

Сейчас ведется расследование.

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