В Калужской области «Киа» врезался в дерево после столкновения с «Тойотой»
Около 8 утра в субботу, 30 сентября, два автомобиля столкнулись в деревне Городня Боровского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Там не смогли разъехаться водители «Киа» и «Тойоты». После столкновения «Киа» отлетел в дерево.
По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.
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