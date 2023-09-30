В Калужской области «Киа» врезался в дерево после столкновения с «Тойотой»

Около 8 утра в субботу, 30 сентября, два автомобиля столкнулись в деревне Городня Боровского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там не смогли разъехаться водители «Киа» и «Тойоты». После столкновения «Киа» отлетел в дерево.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

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