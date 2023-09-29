В Калужской области выдвинули обвинения мужчине, сломавшему крест на братской могиле

В Боровске завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Белгородской области. Его обвиняют в повреждении креста на братской могиле в микрорайоне Роща. Об этом вечером в пятницу, 29 сентября, рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 2 августа. Ранее по предварительным данным сообщалось, что мужчина приехал в Боровск на экскурсию, поссорился с кем-то и решил выместить злобу на кресте.

По уголовной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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