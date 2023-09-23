В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с «Хендаем»

Около 14:15 в субботу, 23 сентября, в деревне Тишнево Боровского района произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись автомобиль «Хендай» и байкер на «Хонде».

Пострадали мотоциклист и еще один человек, однако пока не уточняется кто это был – человек из авто либо пассажир мотоцикла.

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