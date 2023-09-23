В Боровске запустили еще один именной автобус

В Боровске появился еще один именной автобус. Он посвящен жителю города Балабаново, военному корреспонденту и фотографу Владимиру Сварцевичу. Об этом сообщил глава районной администрации Николай Калиничев.

- Его снимки вы сможете увидеть в музее истории города Балабаново, - отметил он. - А количество горячих точек, в которых работал Владимир Савельевич, не поддается подсчету: это и Афганистан, и обе чеченские кампании, и трагический Беслан, и многие другие…

Проект «Помним. Гордимся» был запущен три года назад по инициативе местного депутата.

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