В Калужской области арестован водитель, который пьяным погубил 18-летнюю пассажирку

В Боровском районе решением суда на два месяца арестован 19-летний парень, которого подозревают в смертельном ДТП. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как мы уже рассказывали, в ночь на 16 сентября он за рулем «Лады» в пьяном виде без прав ехал по дороге Боровск-Федорино-Медынь-Верея, не справился с управлением и врезался в столб.

На месте аварии погибла 18-летняя пассажирка «Лады».

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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