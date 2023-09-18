В Боровске исполнилось 80 лет известному художнику Евгению Кондратюку

На днях в Боровске отпраздновал 80-летний юбилей известный художник, мастер-краснодеревщик Евгений Кондратюк. Об этом сообщил глава районной администрации Николай Калиничев.

Кондратюк создает картины из разных пород древесины. До выхода на пенсию он занимался инкрустацией мебели и предметов интерьера, которые украшают Кремль, Третьяковку и другие музеи нашей страны.

- Работы Кондратюка купить невозможно: мастер дарит их друзьям и музеям, и никак по-другому, - отметил Калиничев. - Именно друзья и близкие собрались на творческий вечер, чтобы поздравить юбиляра.

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