В Калужской области 71-летний мужчина пропал в лесу

В пятницу, 15 сентября, в деревне Писково Боровского района пропал 71-летний Юрий Мацкин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Мужчина ушел в лес и не вернулся.

На место происшествия выехали волонтеры.

Приметы пропавшего:

Рост: 172 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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