В Калужской области 71-летний мужчина пропал в лесу
В пятницу, 15 сентября, в деревне Писково Боровского района пропал 71-летний Юрий Мацкин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Мужчина ушел в лес и не вернулся.
На место происшествия выехали волонтеры.
Приметы пропавшего:
- Рост: 172 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые.
Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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