В Калужской области копали траншею и нашли труп

В деревне Митяево Боровского района в четверг, 14 сентября, при выкапывании траншеи для прокладки канализационного коллектора обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Личность погибшего пока не установлена.

- По предварительной информации, мужчина не имел трудовых отношений с организацией, осуществляющей выкапывание траншеи, - говорится в комментарии СК.

Проводится проверка.

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