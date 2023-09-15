В Калужской области копали траншею и нашли труп
В деревне Митяево Боровского района в четверг, 14 сентября, при выкапывании траншеи для прокладки канализационного коллектора обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Личность погибшего пока не установлена.
- По предварительной информации, мужчина не имел трудовых отношений с организацией, осуществляющей выкапывание траншеи, - говорится в комментарии СК.
Проводится проверка.
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