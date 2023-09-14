В Калужской области не осталось денег на восстановление размытых дорог

Житель деревни Городня Боровского района 13 сентября сообщил о проблеме с дорогами в этом населенном пункте

- Полностью отсутствуют пешеходные зоны, добираться до остановки и магазина очень опасно, с детьми еще сложнее, - написал мужчина. - Также в деревне почти отсутствует освещение и нормальные грунтовые дороги, которые еще зимой размыло до глубины 6 см.

В администрации Боровского района пока не смогли порадовать этого человека.

- В этом году все лимиты на дорожные работы, к сожалению, уже исчерпаны, - заявили чиновники. - Рассмотрим возможность грейдирования и отсыпки улиц щебнем в следующем году. Для организации освещения в деревне требуется наличие точки учета электрической энергии, в настоящее время оформляются документы для ее установки. Планируем в течение двух лет установить опоры и подключить фонари. Вопрос об отсутствии пешеходной зоны вдоль центральной дороги попросим прокомментировать коллег из министерства транспорта, поскольку дорога является областной.

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