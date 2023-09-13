Крупный пожар в Калужской области произошел из-за зарядного устройства телефона
Мы уже сообщали, что в деревне Тимашово Боровского района Калужской области 11 сентября сгорел склад. Вечером во вторник Районный информационный центр сообщил некоторые подробности.
Как рассказали на районной планерке, причиной пожара могло стать замыкание в зарядном устройстве мобильного телефона.
Точные обстоятельства еще устанавливаются.
Сначала загорелся склад бетонного завода. Потом огонь перекинулся на соседние здания.
На тушение пожара выезжали спасатели из Боровска, Балабаново, Жукова, Обнинска и Малоярославца.
Из людей никто не пострадал.
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