В Боровске появилась подсветка в Текиженском овраге

В Боровске продолжаются работы по благоустройству Текиженского оврага.

На днях рядом с деревянными настилами появилась архитектурная подсветка, сообщил в воскресенье, 10 сентября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Работы проводятся за счет гранта, полученного благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

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