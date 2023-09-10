В Боровске появилась подсветка в Текиженском овраге
В Боровске продолжаются работы по благоустройству Текиженского оврага.
На днях рядом с деревянными настилами появилась архитектурная подсветка, сообщил в воскресенье, 10 сентября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Работы проводятся за счет гранта, полученного благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
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