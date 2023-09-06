В Калужской области маршрут школьного автобуса изменили из-за ремонта моста
Мы уже рассказывали, что в деревне Медовники Боровского района с 11 сентября закроют для транспорта мост через реку Межиха. Из-за этого изменился маршрут школьного автобуса.
Как рассказала 6 сентября РИЦ Боровского района главный специалист районного отдела образования Ирина Карицкая, учеников возят в объезд через Тишнево.
- Со стороны деревни автобус заезжает в Медовники, разворачивается у остановки рядом с магазином и забирает школьников, - приводит слова чиновницы информационный центр. - Точно так же происходит в обратном направлении.
Завершить ремонт моста обещают к сентябрю 2024 года.
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