В Калужской области водитель манипулятора устроил массовое ДТП

Около 12:30 во вторник, 5 сентября, на выезде из Боровска в сторону Вереи произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель манипулятора «Исузу» врезался в остановившийся автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Также задело «Пежо Боксер».

Из людей никто не пострадал. Но движение на этой дороге некоторое время было затруднено.

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