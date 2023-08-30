Жительница Калужской области фиктивно вышла замуж за мигранта

В Боровском районе выявили фиктивный брак, который был заключен еще в 2009 году. Об этом в среду, 30 августа, рассказали в прокуратуре Калужской области.

Россиянка вышла замуж за иностранца, но вместе они никогда не жили. Брак нужен был, чтобы мужчина получил гражданство РФ.

По решению суда брак аннулировали.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.