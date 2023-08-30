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Жительница Калужской области фиктивно вышла замуж за мигранта

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 30.08.2023 13:05 0 220
Жительница Калужской области фиктивно вышла замуж за мигранта

В Боровском районе выявили фиктивный брак, который был заключен еще в 2009 году. Об этом в среду, 30 августа, рассказали в прокуратуре Калужской области.

Россиянка вышла замуж за иностранца, но вместе они никогда не жили. Брак нужен был, чтобы мужчина получил гражданство РФ.

По решению суда брак аннулировали.

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Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 30.08.2023 13:05 0 220
Тэги: общество
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