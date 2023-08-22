Жители Ворсино Калужской области отметили День рождения села

Во вторник, 22 августа, РИЦ Боровского района рассказал, как прошло празднование Дня села Ворсино.

Субботу, 19 августа, жители Ворсино в рамках Дня рождения села посетили выставку рисунков и фотографий, приняли участие в мастер-классах, состязались в кулинарном конкурсе и посмотрели концерт.

Нашлось занятие и для любителей спорта. Команды сыграли в мини-футбол, состязались в поднятии гирь, забивании гвоздей.

Среди кулинаров прошел конкурс «Королевская шарлотка». Участвовали кондитеры-новички и опытные мастера. Зрители оценили не только вкусные пироги, но и их изысканное оформление.

Кошки и собаки тоже могли участвовать в конкурсах: «Верный друг» и «Пушистая лапка». Все животные-участники похвалились своей красотой и хорошим поведением. Народное жюри выбрало среди питомцев лучших участников.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.