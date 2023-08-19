Боровск отмечает юбилей

В субботу, 19 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей Боровска с 665-летием города.

- Сохраняя свой колорит, старинный город продолжает развиваться, - отметил губернатор. - Восстанавливаем исторические памятники, создаём комфортную среду для горожан и гостей города. В этом году в Боровске создаем природный парк «Свет Творящая Текижа». Этот проект - победитель Всероссийского конкурса малых городов.

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