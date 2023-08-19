73 человека задержаны во время рейда по мигрантам в Калужской области
В субботу, 19 августа, УМВД России по Калужской области рассказало о рейде по соблюдению миграционного законодательства в Калуге и Боровском районе.
Наряды полиции патрулировали улицы и места компактного проживания мигрантов.
В отделы полиции для проверки доставили 73 человека. У всех сняли отпечатки пальцев.
По результатам, пресечено 46 случаев нарушения режима пребывания в стране.
Еще 38 нарушений пресекли в сфере БДД.
Рейды будут продолжены.
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