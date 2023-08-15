В Боровском районе отключат электричество в двух поселениях

Во вторник, 15 августа, РИЦ Боровского района сообщает об отключения электроэнергии в двух поселениях.

В среду, 16 августа, в Балабанове с 8:00 до 18:00 обесточат заправку «Лукоил» и автомойку на Дзержинского.

По той же улице в промежутке с 23:00 до 7:00 дважды кратковременно отключат всю линию.

С 8:00 до 17:00 свет отключат в деревне Бобровники.

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