В Калужской области сбили человека

Поздно вечером 12 августа в Ермолино сбили человека, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Как говорят спасатели, «Лада Ларгус» наехала на пешехода на улице Русиново.

О характере травм, которые получил пострадавший не сообщается. Выясняются причины ЧП.

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