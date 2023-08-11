Замминистра спорта России посетил спортивную стройку в Балабанове Калужской области

В четверг, 10 августа, Боровский район посетил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, об этом рассказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

— Вместе с министром спорта области Олегом Сердюковым осмотрели строящиеся объекты в городе Балабаново. ФОК с бассейном откроет свои двери для жителей уже этой осенью: строительные работы завершены.

По уточнению Николая Калиничева, осталась установить мебель и тренажеры.

Также готов фундамент ледового дворца. Готовят основание для открытого катка, который будет доступен зимой и в осенне-весенний период при температуре до + 10°, этому будет способствовать современное холодильное оборудование.

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