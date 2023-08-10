В селе Ворсино Калужской области построили скейт-площадку

В среду, 9 августа, администрации Боровского района рассказала о результатах благоустройства в селе Ворсино.

Здесь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» построили скейт-площадку, за которую жители отдали свои голоса в прошлом году в ходе Всероссийского онлайн-голосования. Свое мнение высказали 316 жителей села.

И вот теперь администрация сообщает, что в этом году проект был успешно реализован. Комиссия уже провела приемку объекта.

— Теперь на современной спортивной площадке смогут кататься и отрабатывать трюки любители скейтборда, стритборда, катания на роликах, велосипедах ВМХ, трюковых самокатах, - подчеркнули в администрации.

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