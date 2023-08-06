Мотоциклист разбился в Калужской области

В ночь на воскресенье, 6 августа, в Боровском районе произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В деревне Курчино байкер вылетел в кювет примерно в 2:35.

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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