Мотоциклист разбился в Калужской области
В ночь на воскресенье, 6 августа, в Боровском районе произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
В деревне Курчино байкер вылетел в кювет примерно в 2:35.
По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
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